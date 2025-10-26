Francesco Panada morto in moto a 20 anni | lascia nel dolore i genitori un fratello e una sorella

Bresciatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato improvviso, un bagliore sull’asfalto, poi il silenzio. È successo tutto in pochi istanti all’incrocio tra la Sp27 e la Sp116, al confine tra Prevalle e Paitone. Lì, sotto un sole ancora alto e tagliente, Francesco Panada, vent’anni appena, ha perso la vita in un tragico scontro tra la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

francesco panada morto motoMorto in moto, Francesco Panada stava andando dalla ragazza - Il 20enne è morto ieri in un violento incidente con un’auto, che secondo la ricostruzione gli avrebbe tagliato la strada. Come scrive giornaledibrescia.it

Francesco Panada, morto in moto a 20 anni: lascia nel dolore i genitori, un fratello e una sorella - Tragico schianto sabato pomeriggio: il giovane centauro è deceduto sul colpo dopo l’impatto con un’auto. Come scrive bresciatoday.it

francesco panada morto motoPrevalle, incidente tra auto e moto: morto il 20enne Francesco Panada - Lo schianto si è consumato in via Italia, un tratto di strada che segna il confine con il comune di Paitone, già purtroppo noto per altri avvenimenti simili ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesco Panada Morto Moto