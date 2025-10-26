Francesco Panada morto in moto a 20 anni | lascia nel dolore i genitori un fratello e una sorella

Un boato improvviso, un bagliore sull’asfalto, poi il silenzio. È successo tutto in pochi istanti all’incrocio tra la Sp27 e la Sp116, al confine tra Prevalle e Paitone. Lì, sotto un sole ancora alto e tagliente, Francesco Panada, vent’anni appena, ha perso la vita in un tragico scontro tra la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

