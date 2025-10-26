Francesca Fialdini racconta il tormento vissuto | Era il buio andavo in onda col sorriso e nascondevo tutto

Francesca Fialdini racconta a Ballando con le Stelle il momento vissuto negli anni scorsi: "Non avevo più un confine, un'identità". Ed ha aggiunto: "Pensavo di farcela da sola, poi ho capito che avevo bisogno di aiuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

A Ballando con le stelle Francesca Fialdini e Giovanni Pernice commuovono e emozionano il pubblico Vi sono piaciuti? - facebook.com Vai su Facebook

Da noi...a Ruota Libera, gli ospiti di Francesca Fialdini: da Raf a Delogu - X Vai su X

Francesca Fialdini, cosa sappiamo sulla giornalista vincitrice annunciata di Ballando con le stelle - Francesca Fialdini è la concorrente rivelazione di Ballando con le stelle e molti la danno come vincitrice annunciata. Lo riporta vanityfair.it

Francesca Fialdini, le molestie subite, il flirt con Samuele Bersani, la malattia, i complessi sulla bellezza: «Non volevo fosse il mio corpo ad attirare l'attenzione» - I bookmakers non la davano per favorita invece Francesca Fialdini ha ribaltato i pronostici e si candida a finalista (se non addirittura a vincitrice) di Ballando con le stelle. Lo riporta leggo.it

Ballando con le Stelle: Francesca Fialdini svela il suo periodo buio, scambio al vetriolo tra D'Urso e Lucarelli: "Rosicona" - In sala delle stelle Rosolino, introducendo la loro clip si complimenta con la conduttrice dicendo che la cosa che viene più ... Segnala today.it