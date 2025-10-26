Francesca Fialdini racconta il suo periodo buio a Ballando con le Stelle | Piangevo e avevo un tormento dentro

Francesca Fialdini, 46 anni, è oggi tra i protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle e si dichiara felice di aver accettato la proposta di Milly Carlucci. Tuttavia, dietro il sorriso mostrato in televisione, la conduttrice ha attraversato periodi molto difficili. In un confessionale, Francesca ha ammesso con grande sincerità: “C’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice. Piangevo”. Il senso di angoscia e la solitudine interiore. La conduttrice ha raccontato come il suo malessere sia arrivato gradualmente: “Ho iniziato a provare un senso di angoscia, è stato uno scivolamento lento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

