Milano – La giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra vittima al più pesante e pericoloso degli “attacchi” sul web: nessun insulto verbale, nessuna minaccia ma qualcosa di molto peggio. La sua immagine rubata e modificata tramite l’intelligenza artificiale in modo da essere mostrata “senza veli” su un sito pornografico. Foto false, generate con l’AI, capaci però di generare un danno vero. La denuncia. A raccontarlo è lei stessa in un post su Instagram. Per dare forza alla sua denuncia, Francesca Barra ha deciso di pubblicare anche le foto contestate, schermandole in parte. “Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Immagini generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli"