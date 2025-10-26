Frana sulla via Aurelia nella notte viabilità modificata

Attimi di paura nella notte a Zoagli, dove una frana si è abbattuta sulla via Aurelia, nel tratto a valle del muro di sostegno di via dei Mulini.L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino: alcuni detriti hanno invaso parte della carreggiata e si può transitare su una sola corsia, dunque è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it