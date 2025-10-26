Frana a Vietri | scatta il senso unico alternato

Salernotoday.it | 26 ott 2025

Nuovi cedimenti in Costiera: a causa di una frana che ha comportato l’ostruzione di una delle due corsie di marcia, al km 47,773 della strada statale 163 “Amalfitana”, è stato istituito un temporaneo senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico, a Vietri sul Mare.L'area interessata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

