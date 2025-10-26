Dopo giorni di attacchi social sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla prossima edizione di Coppa Davis, Bruno Vespa sembra aver un po' smorzato i toni pur rimanendo convinto delle proprie idee: è questo il risultato dell'intervista che "Le Iene" (che andrà in onda domenica 26 ottobre) hanno fatto al giornalista e conduttore televisivo in un confronto in cui gli è stato chiesto di motivare il suo livore verso l'altoatesino. Cosa ha detto a "Le Iene". " Ma sì, f orza Sinner! Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis! Forza Sinner, per carità, sempre, io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Forza Sinner ma…": il "dietrofront" di Bruno Vespa