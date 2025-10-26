Forza Sinner ma… | il dietrofront di Bruno Vespa

Ilgiornale.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di attacchi social sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla prossima edizione di Coppa Davis, Bruno Vespa sembra aver un po' smorzato i toni pur rimanendo convinto delle proprie idee: è questo il risultato dell'intervista che "Le Iene" (che andrà in onda domenica 26 ottobre) hanno fatto al giornalista e conduttore televisivo in un confronto in cui gli è stato chiesto di motivare il suo livore verso l'altoatesino. Cosa ha detto a "Le Iene". " Ma sì, f orza Sinner! Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis! Forza Sinner, per carità, sempre, io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

forza sinner ma8230 il dietrofront di bruno vespa

© Ilgiornale.it - "Forza Sinner ma…": il "dietrofront" di Bruno Vespa

Approfondisci con queste news

forza sinner ma8230 dietrofront"Forza Sinner ma…": il "dietrofront" di Bruno Vespa - Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis! Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Sinner Ma8230 Dietrofront