Formula 1 oggi si corre il Gp Messico | orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

