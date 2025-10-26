Formula 1 Norris in pole nel GP del Messico | Ferrari in prima fila con Leclerc

Sportface.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inglese della McLaren centra la quinta pole stagionale. Leclerc secondo, Hamilton terzo. Verstappen solo quinto, Piastri penalizzato. Lando Norris scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso il Q3 con il tempo di 1’15?586, firmando la 14ª pole position della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Accanto a lui in prima fila ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di 262 millesimi, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton ha conquistato il terzo tempo a +0?352, sua miglior qualifica da quando corre con il Cavallino. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

formula 1 norris poleFormula 1, Norris in pole nel GP del Messico: Ferrari in prima fila con Leclerc - Formula 1, Norris in pole nel GP del Messico: Ferrari in prima fila con Leclerc. Secondo sportface.it

formula 1 norris poleNorris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico: Leclerc 2° e Hamilton 3° - Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 battendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partitranno ... Come scrive fanpage.it

formula 1 norris poleNorris è imprendibile nelle qualifiche del GP Messico, ma la Ferrari sorprende con Leclerc e Hamilton. Male Verstappen e Piastri - Ferrari seconda e terza con Leclerc e Hamilton, Verstappen solo quinto, Piastri ottavo. Da motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Norris Pole