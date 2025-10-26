Formula 1 Norris in pole nel GP del Messico | Ferrari in prima fila con Leclerc

L’inglese della McLaren centra la quinta pole stagionale. Leclerc secondo, Hamilton terzo. Verstappen solo quinto, Piastri penalizzato. Lando Norris scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso il Q3 con il tempo di 1’15?586, firmando la 14ª pole position della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Accanto a lui in prima fila ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di 262 millesimi, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton ha conquistato il terzo tempo a +0?352, sua miglior qualifica da quando corre con il Cavallino. 🔗 Leggi su Sportface.it

