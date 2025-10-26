Formula 1 in Messico trionfa Norris

22.55 Fa festa Lando Norris. Il britannico della Mclaren domina il Gp del Messico e scavalca il suo compagno di team Piastri che chiude quinto. Sul podio vanno la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. Bearman (Haas) splendido 4° Al via, Norris resiste agli attacchi delle Ferrari e di un Verstappen indemoniato. L'olandese, dopo un contatto con Hamilton (poi penalizzato di 10"), viene scavalcato dalla Haas di Bearman, Norris ha un ritmo differente a tutti e allunga. Leclerc tiene a bada Verstappen, Bearman lo fa con Piastri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it