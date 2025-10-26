49° giro - Ai box Bearman e Russell, gomme soft per tutti e due. Pit anche per Sainz, gomme soft Piastri ha la meglio ed esce davanti ad Antonelli, Hamilton è dietro e deve guardarsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Formula 1, GP di Città del Messico, la diretta: Norris non ha rivali, Lecler secondo davanti a un grande Bearman e a Russell