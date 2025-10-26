Formazioni ufficiali Lazio Juve | le scelte di Tudor e Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Juve: tutti i dettagli sugli 11 bianconeri che scenderanno dal 1? per la sfida di Serie A. Una Juventus con un volto nuovo per provare a interrompere la lunga crisi. Igor Tudor sceglie la delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio per varare un nuovo assetto tattico, dettato dalle emergenze ma anche dalla necessità di trovare una scossa: si passa al 3-5-2, ma la novità più rilevante è l’assenza dall’undici titolare di Kenan Yildiz. Il gioiello turco, infatti, si accomoda in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio che ha consigliato prudenza. JUVE LAZIO LIVE L’assenza del numero 10, unita alla crisi di risultati (la vittoria manca dal 13 settembre), ha spinto il tecnico croato a ridisegnare la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Juve: le scelte di Tudor e Sarri

