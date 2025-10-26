formazioni confermate con il rientro di huijsen nel clasico

2025-10-26 16:06:00 Giorni caldissimi in redazione! Questo pomeriggio il Real Madrid ospita il Barcellona. Ricevi tutte le notizie confermate sulla squadra qui. La partita più importante del calcio mondiale è al centro della scena questo pomeriggio quando il Real Madrid ospita il Barcellona a El Clasico. Il Real Madrid si presenta allo scontro in testa alla Liga, con due punti di vantaggio sui rivali storici della Catalogna. Entrambe le squadre hanno vinto in Champions League a metà settimana: il Real ha battuto la Juventus 1-0 e il Barça ha battuto l’Olympiacos in dieci per 6-1. Il Barça ha vinto tutti e quattro gli incontri tra le due squadre la scorsa stagione e il Real Madrid, ora sotto Xabi Alonso, avrà voglia di vendetta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

