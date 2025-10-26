Forlì dall’emergenza al riscatto Batte la capolista senza 3 giocatori
VALTUR BRINDISI 79 UNIEURO FORLÌ 84 VALTUR BRINDISI: Valente n.e. Copeland 23 (35, 514), A. Cinciarini 6 (34, 03), Miani 3 (04, 12), Mouaha 14 (36, 25), Vildera 12 (611), Fantoma, Wojciechowski 2 (11), E. Esposito 5 (12), Radonic 14 (24, 35), Maspero. All.: Bucchi. UNIEURO FORLÌ: Gazzotti n.e. Tavernelli n.e. Gaspardo 16 (58, 23), Masciadri 13 (22, 35), Del Chiaro 7 (23, 12), Berluti, Aradori 13 (24, 16), Harper 20 (713, 25), Pinza 5 (14, 11), Pepe 10 (13, 15). All.: Martino. Arbitri: Salustri, Wasserman, Yao. Parziali: 14-19, 32-34, 49-48. Note – fallo tecnico a Martino al 23’ (40-37), a Bucchi al 39’ (76-78) e a Mouaha al 39’ (76-79). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
