Forbidden Fruit il retroscena di una rivalità leggendaria | cosa è successo davvero tra Yildiz ed Ender fuori dal set
Dietro la rivalità più esplosiva della TV turca si nasconde una storia molto diversa da quella raccontata sullo schermo. Nella soap di Canale 5 Forbidden Fruit, Yildiz ed Ender si contendono potere, amori e vendette in una guerra fatta di intrighi e colpi bassi. Ma fuori dal set, le attrici Eda Ece (Yildiz) e?evval Sam (Ender) sono tutt’altro che nemiche. Al contrario, tra le due è nata una complicità profonda che ha sorpreso anche i fan più attenti. Durante le riprese della quarta stagione, quando la tensione tra i personaggi raggiungeva il suo apice, le due attrici hanno affrontato scene difficilissime, spesso girate in piena notte e con continui cambi di copione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
