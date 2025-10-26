Forbidden fruit anticipazioni dal 27 al 31 ottobre | Alihan geloso di Zeynep Zehra sospetta che Kemal la tradisca

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella sedicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 27 al 31 ottobre. Forbidden fruit, trame al 31 ottobre. Ender – con una scusa – invita Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin. L’invito però nasconde un secondo fine, e d’accordo con Yildiz vuole farle credere che tra Kemal e Irem vi sia una relazione. Intanto Halit riceve una notizia sconvolgente: il suo vecchio e caro amico Tuncer Karaduman è morto! La sua morte scatena in Halit una serie di ricordi e sensi di colpa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

