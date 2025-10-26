Forbidden Fruit anticipazioni clamorose | spunta il matrimonio a sorpresa
Forbidden Fruit è tra le soap turche più seguite del momento: un successo costruito su amori, passioni, tradimenti e intrighi che hanno conquistato il pubblico fin dall’esordio. Nelle ultime stagioni le dizi hanno trovato spazio anche fuori confine, imponendosi negli ascolti del pomeriggio e diventando un appuntamento fisso per chi ama trame a incastro e colpi di scena. Ora la storia entra in una fase decisiva e l’attesa su ciò che accadrà cresce di giorno in giorno: le nuove anticipazioni promettono scelte drastiche, legami che si spezzano e nozze inaspettate. Secondo gli spoiler, sta per arrivare un matrimonio sorprendente ma, soprattutto, l’addio tra Irem e Hakan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
