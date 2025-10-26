Forbidden Fruit anticipazioni 27 ottobre | Ender e Yildiz ingannano Zehra Halit riceve una brutta notizia
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.20 su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre troveremo le due nemiche di sempre, Yildiz ed Ender, unite per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra. Le due donne infatti porteranno avanti il piano che hanno ideato insieme. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Zeynep ha detto ad Alihan che lei e Dundar sono una coppia: tempo pochi giorni, e la notizia ha già fatto il giro di tutta Istanbul. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Non posso credere che Kemal mi stia tradendo con Irem». Forbidden Fruit torna ogni pomeriggio su Canale 5 alle 14. 20, e questa settimana le cose si complicano ancora di più. Nella puntata di lunedì 27 ottobre, le “rivali storiche” Yildiz ed Ender si trovano - facebook.com Vai su Facebook
Soap&Novelas $ForbiddenFruit settimana dal 27 al 31 ottobre 2025: LA FINTA RELAZIONE TRA DUNDAR E ZEYNEP E LA GELOSIA DI ALIHAN... Via @Montes1301 - X Vai su X
Forbidden Fruit Anticipazioni 27 ottobre 2025: Halit devastato da una terribile notizia. Ecco di che cosa si tratta... - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 ottobre 2025 su Canale 5: Halit riceve una notizia orribile che lo spinge a rivangare un oscuro ... msn.com scrive
Forbidden Fruit, anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì ... Secondo movieplayer.it
Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Alihan geloso di Zeynep, Zehra sospetta che Kemal la tradisca - Zeynep flirta con Dundar e scatena la gelosia di Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 27 al 31 ottobre su Canale 5. superguidatv.it scrive