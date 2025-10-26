Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.20 su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre troveremo le due nemiche di sempre, Yildiz ed Ender, unite per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra. Le due donne infatti porteranno avanti il piano che hanno ideato insieme. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Zeynep ha detto ad Alihan che lei e Dundar sono una coppia: tempo pochi giorni, e la notizia ha già fatto il giro di tutta Istanbul. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia