Forbidden Fruit anticipazioni 27 ottobre | Ender e Yildiz ingannano Zehra Halit riceve una brutta notizia

Movieplayer.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.20 su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre troveremo le due nemiche di sempre, Yildiz ed Ender, unite per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra. Le due donne infatti porteranno avanti il piano che hanno ideato insieme. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Zeynep ha detto ad Alihan che lei e Dundar sono una coppia: tempo pochi giorni, e la notizia ha già fatto il giro di tutta Istanbul. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 27 ottobre ender e yildiz ingannano zehra halit riceve una brutta notizia

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia

Contenuti che potrebbero interessarti

forbidden fruit anticipazioni 27Forbidden Fruit Anticipazioni 27 ottobre 2025: Halit devastato da una terribile notizia. Ecco di che cosa si tratta... - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 ottobre 2025 su Canale 5: Halit riceve una notizia orribile che lo spinge a rivangare un oscuro ... msn.com scrive

forbidden fruit anticipazioni 27Forbidden Fruit, anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì ... Secondo movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 27Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Alihan geloso di Zeynep, Zehra sospetta che Kemal la tradisca - Zeynep flirta con Dundar e scatena la gelosia di Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 27 al 31 ottobre su Canale 5. superguidatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni 27