Fontecchio | A Miami respiro storia Spoelstra vuole che tiri di più Rozier? Siamo vicini a lui

L'ala azzurra, unico italiano in Nba: "È il mio anno zero, qua credono in me. A Detroit avevo intuito che non potevo scalare posizioni, era demotivante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fontecchio: "A Miami respiro storia, Spoelstra vuole che tiri di più. Rozier? Siamo vicini a lui"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa foto potrebbe rappresentare il punto di svolta nella carriera di un giocatore. Simone Fontecchio è in palleggio durante un allenamento con la sua nuova squadra, i Miami Heat. C'erano molti punti di domanda riguardo la sua nuova avventura. C'erano d Vai su Facebook

Simone Fontecchio, sono 2 su 2: seconda partita in doppia cifra con Miami - X Vai su X

NBA, Simone Fontecchio sceglie il numero 0 per l'avventura ai Miami Heat - Con una storia Instagram sul suo profilo Simone Fontecchio ha comunicato che nella prossima stagione indosserà il numero 0 per la sua nuova avventura con i Miami Heat. Riporta sport.sky.it

Nuova chance per Fontecchio: dopo il flop con Detroit ripartirà da Miami - Dopo una stagione nella quale l’azzurro ha avuto un ruolo marginale negli schemi di coach Bickerstaff ai Pistons, diversi rumor nelle ultime settimane avevano ... Si legge su gazzetta.it

NBA, Fontecchio domina contro la Bosnia e gli Heat lo celebrano sui social - Ieri sera Simone Fontecchio ha affondato la Bosnia, trascinando gli azzurri a una vittoria cruciale per il prosieguo del loro cammino a Eurobasket. Come scrive sport.sky.it