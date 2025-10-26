follonica trasferta da incubo i biancazzurri vanno a trissino

HOCKEY Trasferta durissima (oggi alle 18) al Pala Dante per l’ Innocenti Costruzioni Follonica. Stasera i ragazzi di Silva duelleranno con la corazzata Trissino. I campioni d’Italia in carica arrivano a questo appuntamento con due vittorie nette e vorranno staccare definitivamente in classifica il Follonica, squadra che in Veneto è sempre molto temuta. Quello di Trissino è uno dei match di cartello del weekend, dove ancora il team di Pinto partirà con il favore del pronostico, ma i ragazzi del Golfo, che sono al completo, potranno creare tanti grattacapi agli avversari. I veneti hanno già dimostrato di avere tutti gli effettivi pronti per cercare di vincere tutte le gare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

