Vincere per uscire dalla crisi. Vincere per cancellare il momento negativo. In casa Follonica Gavorrano oggi c’è solo un imperativo. La formazione di mister Baiano, in caduta libera da un mese a questa parte nel girone E di Serie D, oggi è attesa dalla trasferta in casa del Seravezza Pozzi per il nono turno di campionato. Dopo il ritorno all’ora solare si scenderà in campo domenica alle 14,30, con i biancorossoblù alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta subita tra le mura amiche contro il Ghiviborgo per 0-2. I biancorossoblù si presentano con 8 punti in classifica, con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, 6 gol fatti e 10 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolloGav, l’imperativo è arrestare la caduta libera per scacciare la crisi