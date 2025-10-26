Follia in piena notte | botte calci tra giovanissimi e uno rischia di essere investito

Il risveglio nel cuore della notte per quelle grida che improvvisamente hanno rotto il silenzio. Poi il rumore di calci, pugni e rombi di motore. È successo all’alba di sabato 25 ottobre, a Triuggio, dove in via XI Febbraio sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorsi per una rissa che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Raga ma possibile che il mio iPhone 17 pro Max da 256gb abbia già la memoria piena Ci sono 193gb di dati di sistema.. follia.. sul vecchio pro 14 avevo più di metà memoria libera - facebook.com Vai su Facebook

Roma, notte di follia a Don Bosco: botte, sassaiola e picconate tra «una cinquantina di latinos e bengalesi» - È volato di tutto venerdì sera in via Flavio Stilicone (zona Don Bosco), teatro di una vera e ... Scrive ilmessaggero.it

Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero - Una notte movimentata quella di sabato sera, quando intorno alle 2 piazza delle Vettovaglie si è ... Segnala lanazione.it

Rissa a Montesarchio, massacrato di botte all'esterno di un locale: 17enne in rianimazione - , di Tocco Caudio, è in rianimazione dopo un intervento urgente effettuato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale ... Riporta ilmattino.it