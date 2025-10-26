Follia al Santa Rosa | donna armata di coltello bloccata dalla Polizia

Viterbotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti all’Ospedale Santa Rosa di Viterbo nel corso del pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025. Una donna è entrata nel nosocomio dando subito in escandescenze e rendendo dunque inevitabile l’intervento da parte degli agenti di Polizia. Non è chiaro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cosa c’è dietro il rapimento della neonata a Cosenza: da Rosa Vespa follia o lucida consapevolezza? - È una storia che ha sconvolto tutti quella relativa al rapimento della neonata da un clinica Cosenza. Scrive fanpage.it

Rosa Chemical rompe il silenzio sul bacio a Fedez: "Non siamo liberi come ci dicono. Follia parlare di tradimento” - Dopo le polemiche sul bacio tra lui e il collega Fedez durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023, il cantante dice la sua in un monologo mandato in onda ... Come scrive huffingtonpost.it

Rosa Chemical sul bacio a Fedez: «Una manifestazione di affetto tra amici. Tradimento? Una follia» - «Una follia»: non usa giri di parole Rosa Chemical per definire le reazioni a quel bacio dato a Fedez a Sanremo 2023. Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Santa Rosa Donna