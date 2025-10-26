Follia al Santa Rosa | donna armata di coltello bloccata dalla Polizia
Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti all’Ospedale Santa Rosa di Viterbo nel corso del pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025. Una donna è entrata nel nosocomio dando subito in escandescenze e rendendo dunque inevitabile l’intervento da parte degli agenti di Polizia. Non è chiaro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
