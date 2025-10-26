Folle fuga senza patente | l’auto si schianta e prende fuoco 3 ragazzini a bordo

Erano da poco passate le 22 di sabato quando, nel silenzio di via Montebello a Lonato, la calma della notte è stata squarciata dal rombo di un motore spinto a tutto gas e da un boato improvviso. Una Fiat Punto con a bordo tre ragazzi ha forzato un posto di blocco dei carabinieri di Desenzano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

