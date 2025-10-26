Folle corsa Uccisa 20enne

Una folle corsa che spezza i sogni di una ventenne. Un’assurda bravata che trasforma le strade di Roma in una pista, come in un videogioco in cui si sgomma, si fanno testa-coda e si esce dall’abitacolo senza un graffio. Ma non è così, il prezzo pagato stavolta è altissimo. È venerdì sera, poco prima delle 22, Roma si prepara al weekend. Due ragazzi – 22 e 20 anni - decidono che l’asfalto cittadino, dalla Colombo fino a piazza dei Navigatori, è il loro autodromo. Una corsa clandestina, auto a tutto gas. Una Bmw 123 bianca lanciata a velocità folle sulla Colombo come se fosse a Vallelunga. Testimoni parlano di manovre azzardate, di sorpassi spericolati, di una corsa tra più vetture da semaforo a semaforo come nelle americanate dei film d’azione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Folle corsa" Uccisa 20enne

