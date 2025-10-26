Foglio di via a Mohammed Hannoun le reazioni | Bene così istiga odio atto ingiusto
Scatena molte reazioni, da più parti, la decisione del questore di Milano Bruno Megale di emettere un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nella città nei confronti Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia. Non potrà tornare a Milano per un anno.Salvini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Mohammed Hannoun non potrà tornare a Milano: emesso foglio di via per l'attivista Propal - X Vai su X
Al presidente dell'associazione Palestinesi in Italia è stato notificato il foglio di via non appena è sceso dall’aereo a Linate. Telefonata durante il corteo: sono stato una vittima della lobby sionista Vai su Facebook
Foglio di via a Mohammed Hannoun, le reazioni: “Bene così, istiga odio”, “atto ingiusto” - Il leader della Lega Matteo Salvini: “Nessuno spazio a chi istiga all’odio e alla violenza”. Riporta milanotoday.it
Mo: Kelany-Filini (Fdi), 'foglio di via per Hannoun decisione buon senso' - "Dopo le numerose interrogazioni parlamentari di Fratelli d’Italia che hanno denunciato i pericolosi collegamenti tra Mohammed Hannoun e Hamas, oltre alle sue gravissime af ... Si legge su msn.com
Foglio di via da Milano per il presidente dei palestinesi in Italia, il genovese Mohammad Hannoun - Nel mirino le sue esternazioni alla manifestazione per la Palestina di sabato scorso. Come scrive ilsecoloxix.it