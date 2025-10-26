Fody Fabrics | dove inclusione e artigianato vivono in perfetto equilibrio

Fody è il nome di un bellissimo uccellino del Madagascar dal piumaggio rosso vermiglio e con una mascherina nera intorno agli occhi. Pur essendo piccolo, realizza nidi comunitari molto grandi servendosi degli scarti della natura, per ospitare anche altre tipologie di uccelli. E proprio per le sue qualità, questa speciale creaturina alata, chiamata anche tessitore fiammante, è diventata il simbolo e il nome di una realtà nata tre anni fa a Pistoia, una start-up innovativa di tipo benefit che porta avanti con successo i valori di sostenibilità e inclusività lavorativa di persone con disabilità. Vilma, Daniele, Francesca, Giada, Eugenio e Serena sono solo alcuni degli artigiani che dopo un percorso di formazione, hanno imparato a dare nuova vita agli scarti tessili: cotone, lana, seta e altre fibre italiane di altissima qualità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fody Fabrics: dove inclusione e artigianato vivono in perfetto equilibrio

