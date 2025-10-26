Focus ambiente Studenti in azione per curare la duna

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Con guanti, scope e sacchetti 35 ragazzi della Scuola media di Castiglione della Pescaia si daranno appuntamento alle 10 di martedì alla Green Beach per liberare dai rifiuti la spiaggia, insieme ai volontari di Legambiente. Torna ’ Puliamo il mondo ’, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente che ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di prendersi cura del territorio e dell’ ambiente che ci circonda. A dare il via alle operazioni di ripulitura di questo tratto di spiaggia ci saranno la sindaca Elena Nappi e Angelo Gentili di Legambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

