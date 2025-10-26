Fissata la data dell' interrogatorio del 18enne arrestato per i presunti abusi e ricatti a una 12enne
Si terrà il 28 ottobre prossimo l'interrogatorio di garanzia, in videocollegamento con il carcere di Sulmona, per il 18enne coinvolto nel caso relativo ad abusi sessuali, ricatti e diffusione di video a sfondo sessuale ai danni di una 12enne. Il giovane, come riporta Ansa, era stato arrestato due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La commissione regionale Antimafia sbarca allo Zen: fissata la data della seduta, sarà aperta anche a residenti e studenti - facebook.com Vai su Facebook
Princes debutta a Londra: data fissata il 5 novembre Mira a raccogliere fino a 400 milioni di sterline per finanziare acquisizioni e rilanciare Carrefour Italia #retail #gdo #londra @CarrefourItalia @raffaelaqu - X Vai su X
Video online abusi su 12enne, martedì interrogatorio 18enne - Fissato a martedì 28 ottobre l'interrogatorio di garanzia, in videocollegamento con il carcere di ... Scrive espansionetv.it