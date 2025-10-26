Fissata la data dell' interrogatorio del 18enne arrestato per i presunti abusi e ricatti a una 12enne

Si terrà il 28 ottobre prossimo l'interrogatorio di garanzia, in videocollegamento con il carcere di Sulmona, per il 18enne coinvolto nel caso relativo ad abusi sessuali, ricatti e diffusione di video a sfondo sessuale ai danni di una 12enne. Il giovane, come riporta Ansa, era stato arrestato due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

