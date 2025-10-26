Firmata la pace tra Thailandia e Cambogia Trump | Orgoglioso di questo accordo – Il video

(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 "Non dovrei dire che è un hobby, perché è molto più serio di un hobby, ma sono bravo e mi piace. A nome degli Stati Uniti, sono orgoglioso di contribuire a risolvere questo conflitto e a forgiare un futuro per la regione in cui nazioni orgogliose e indipendenti possano prosperare e prosperare in sicurezza, protezione e pace", lo ha detto Donald Trump dopo aver assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è giunto oggi per partecipare al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (Asean). 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

"Pace per Gaza? Una pace firmata da autocrati” Il commento di Giovanni Floris - facebook.com Vai su Facebook

La pace firmata non ferma la catastrofe umanitaria a Gaza: infrastrutture distrutte, sistema sanitario al collasso, un milione di persone senza acqua potabile. In prima linea, medici e volontari come Lorenzo Bresciani - X Vai su X

Trump in Asia presiede alla firma dell'accordo di pace fra Thailandia e Cambogia - Donald Trump alla sua prima tappa del viaggio in Asia, la Malesia, ha presieduto alla firma dell'accordo per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Come scrive tg.la7.it

Trump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur - Il Presidente americano Donald Trump ha assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è giunto oggi per partecipare al vertice dell' ... Riporta ilgiornale.it

Firmata la pace tra Thailandia e Cambogia, Trump: «Orgoglioso di questo accordo» - (Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 "Non dovrei dire che è un hobby, perché è molto più serio di un hobby, ma sono bravo e mi piace. Da msn.com