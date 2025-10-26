Firenze | centro antiviolenza Artemisia escluso da rete nazionale tra i soci anche uomini
È quanto rende noto Artemisia dopo la ratifica dell'esclusione della rete 'Dire', decisione avvenuta perché nello statuto della rete c'è la regola per cui i centri antiviolenza devono essere composti solo da donne L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal 20 al 22 ottobre 2025, Firenze ha ospitato la terza esercitazione nazionale della rete CDC-UAS, dedicata all’uso dei droni nella gestione delle emergenze. Organizzata dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze e dalla Citta M - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze inaugurato il primo centro “DesTEENazione – Desideri in Azione”, spazio per ragazzi 11-21 anni dedicato a creatività e partecipazione. Promosso dal Ministero del Lavoro nel #PNinclusione, primo dei 92 centri che nasceranno in tutta Italia. http - X Vai su X
Firenze, centro anti violenza espulso dalla rete nazionale: “Accetta soci uomini” - Re, Donne in rete contro la violenza: “La maggioranza delle nostre socie ha deciso di riconoscere l’esistenza di un modello maschil ... Secondo msn.com
Le attività del Centro Antiviolenza ARTEMISIA al Rotary Club Mugello - Mercoledì 8 ottobre scorso, il Rotary Club Mugello, presso la sua sede della Fattoria Il Palagio a Scarperia, ha ospitato la Dr. Lo riporta ilfilo.net