Fiorenzuola d’Arda | 32enne accoltellato in strada dall’ex della compagna aggressore trovato carbonizzato

Il pilota dell’Aeronautica era seduto su una panchina quando è stato accoltellato. Un pomeriggio di ordinaria tranquillità a Fiorenzuola d’Arda, lungo la via Lungo Arda, si è trasformato in un incubo. Erano circa le 17 di domenica 26 ottobre quando un uomo di 32 anni, originario di Como e pilota dell’Aeronautica militare di stanza in Veneto, è stato accoltellato mentre era seduto su una panchina in un quartiere residenziale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima è stata colpita da una decina di fendenti al collo e all’addome. Sul posto sono subito intervenuti l’auto infermieristica dell’ospedale di Fiorenzuola, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda e l’elisoccorso di Parma, che ha trasferito d’urgenza il ferito all’ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
