Fiorentina rimonta matta col Bologna | da 0-2 a 2-2 al 93' ma resta la crisi in classifica
Un pareggio rocambolesco e pieno di emozioni chiude il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna, terminato 2-2 dopo una partita dalle mille svolte e che farà sicuramente parlare anche nei prossimi giorni per i tanti episodi avvenuti. I viola, sotto di due gol fino al 70’, riescono a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Serie A. La Fiorentina rimonta e si salva nel recupero su rigore: 2-2 con il Bologna. I viola evitano il peggio. I rossoblu falliscono il sorpasso all'Inter.
SerieA. La Fiorentina rimonta e si salva nel recupero su rigore: 2-2 con il Bologna. I viola evitano il peggio. I rossoblu falliscono il sorpasso all'Inter.
La Fiorentina rimonta con due rigori: è 2-2 contro il Bologna - FIRENZE (ITALPRESS) – Il Bologna getta al vento la grande occasione di espugnare lo stadio Franchi e di regalarsi per una sera il terzo posto in Serie A facendosi rimontare due reti quando ormai la Fi ...
Fiorentina-Bologna, tensione in tribuna. Battibecco tra il dg Ferrari e un tifoso - Volano offese, il dirigente viola perde le staffe e ribatte agli insulti di un tifoso.
SERIE A - Fiorentina-Bologna 2-2: Gudmundsson e Kean firmano il pari in rimonta - 2 al termine di una partita in cui succede di tutto tra Var ed episodi che faranno molto discutere.