Fiorentina rimonta matta col Bologna | da 0-2 a 2-2 al 93' ma resta la crisi in classifica

Firenzetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio rocambolesco e pieno di emozioni chiude il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna, terminato 2-2 dopo una partita dalle mille svolte e che farà sicuramente parlare anche nei prossimi giorni per i tanti episodi avvenuti. I viola, sotto di due gol fino al 70’, riescono a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fiorentina rimonta matta bolognaLa Fiorentina rimonta con due rigori: è 2-2 contro il Bologna - FIRENZE (ITALPRESS) – Il Bologna getta al vento la grande occasione di espugnare lo stadio Franchi e di regalarsi per una sera il terzo posto in Serie A facendosi rimontare due reti quando ormai la Fi ... Segnala msn.com

fiorentina rimonta matta bolognaFiorentina-Bologna, tensione in tribuna. Battibecco tra il dg Ferrari e un tifoso - Volano offese, il dirigente viola perde le staffe e ribatte agli insulti di un tifoso. Riporta lanazione.it

fiorentina rimonta matta bolognaSERIE A - Fiorentina-Bologna 2-2: Gudmundsson e Kean firmano il pari in rimonta - 2 al termine di una partita in cui succede di tutto tra Var ed episodi che faranno molto discutere. Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Rimonta Matta Bologna