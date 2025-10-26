Fiorentina Pioli non parla dei contestatori | Sull’azione finale di Dodò credevo nel gol Dai centrocampisti volevo di più
FIRENZE – Stefano Pioli non parla della contestazione dei tifosi. Va diritto sulla partita:,”Credo che l’aspetto mentale lo dobbiamo fortificare, siamo una squadra che lotta, che ci credo, abbiamo affrontato grandi avversari, ma abbiamo dimostrato di non mollare. Possiamo fare meglio in alcune situazioni ma ci crediamo sempre”. E ancora: “Sull’azione finale di Dodò ho . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Pioli dopo Rapid Vienna-Fiorentina: "Dovremo crescere sotto ogni aspetto". Poi il messaggio per Italiano - facebook.com Vai su Facebook
Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli: “Giocare da squadra nelle difficoltà. Siamo compatti, su di noi falsità” - X Vai su X
Pioli esonerato? Fiorentina penultima e tecnico in bilico. Ipotesi De Rossi o Thiago Motta - La classifica di Serie A parla chiaro e vede la Fiorentina penultima con appena quattro punti in otto giornate. Si legge su msn.com
Fiorentina, Pioli esonerato se non vince con il Rapid Vienna? La situazione - L’allenatore della Fiorentina è in bilico dopo un avvio di stagione disastroso e la sfida di stasera contro il Rapid Vienna diventa una sort ... Secondo tag24.it
Pioli esonerato?/ Fiorentina: Rose nuovo allenatore, ma spunta anche De Rossi (oggi 6 ottobre 2025) - Sconfitto in casa dalla Roma, Stefano Pioli non riesce davvero a far girare la Fiorentina: i viola sono stati ... Riporta ilsussidiario.net