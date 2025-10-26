Fiorentina Pioli non parla dei contestatori | Sull’azione finale di Dodò credevo nel gol Dai centrocampisti volevo di più

Firenzepost.it | 26 ott 2025

FIRENZE – Stefano Pioli non parla della contestazione dei tifosi. Va diritto sulla partita:,”Credo che l’aspetto mentale lo dobbiamo fortificare, siamo una squadra che lotta, che ci credo, abbiamo affrontato grandi avversari, ma abbiamo dimostrato di non mollare. Possiamo fare meglio in alcune situazioni ma ci crediamo sempre”. E ancora: “Sullazione finale di Dodò ho . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

