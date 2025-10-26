Fiorentina in crisi! Come si presenterà la squadra di Pioli a San Siro nella prossima sfida di Serie A

Inter News 24 Fiorentina affamata di punti si prepara per la durissima trasferta di San Siro: tutti gli aggiornamenti sul match di mercoledì. Se per l’Inter il match contro il Napoli rappresenta un passo falso da dimenticare, per la Fiorentina l’incontro con i nerazzurri potrebbe essere l’ultima spiaggia per evitare che la crisi diventi irreversibile. Stefano Pioli, nonostante i risultati deludenti, non rischia l’esonero, ma la sua squadra si trova in piena zona retrocessione e ha urgente bisogno di punti. La Fiorentina ha avuto un avvio di stagione complicato, con prestazioni che non hanno rispecchiato le aspettative, e la posizione di classifica non lascia spazio a ulteriori passi falsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina in crisi! Come si presenterà la squadra di Pioli a San Siro nella prossima sfida di Serie A

Approfondisci con queste news

Europa League e Conference: Roma in crisi, Bologna e Fiorentina sorridono urly.it/31cpq- #giornalerossoblu - facebook.com Vai su Facebook

La crisi della Fiorentina parte da lontano? L'opinione viola ? - X Vai su X

Fiorentina, crisi cominciata dopo la scomparsa di Barone? Sentite cosa dice quel procuratore - Le parole Il momento difficile della Fiorentina continua a tenere banco tra tifosi, addetti ai lavori e media. Si legge su calcionews24.com

Fiorentina, interviene Commisso: il presidente ha trovato questa soluzione per uscire dalla crisi. E sulla posizione di Pioli non si hanno dubbi - E sulla posizione di Pioli Commisso non ha mai avuto dubbi Il day after, in casa Fiorentina, ha sempre un sapore amaro. calcionews24.com scrive

La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via - Ultima in classifica con Genoa e Pisa, una posizione totalmente inattesa. Segnala tuttomercatoweb.com