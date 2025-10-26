fiorentina bologna tensione in tribuna battibecco tra il dg ferrari e un tifoso

Firenze, 26 ottobre 2025 – Tensione in tribuna durante Fiorentina-Bologna. Tutto succede intorno al 66esimo minuto: il Bologna segna lo 0-3, rete poi annullata dal Var, è il momento più basso della partita per la Viola, il pubblico è in ebollizione. Le telecamere inquadrano molti spettatori che si alzano e se ne vanno, volano parole grosse e applausi di scherno. Tra i più bersagliati c’è il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Che per un po’ ha sopportato gli insulti, poi si è alzato e e ha risposto con veemenza alle offese dando vita a un vivace battibecco. A fine gara la società spiega che Ferrari ha risposto a un tifoso particolarmente “acceso” che aveva offeso in maniera pesante lui e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

