fiorentina bologna probabili formazioni e tv

Firenze, 26 ottobre 2025 – Rinfrancata dalla seconda vittoria (su due gare) nel girone di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato dove, al contrario, è ultima con tre punti in sette partite. Per la squadra di Stefano Pioli il s uccesso di Vienna contro il Rapid è stato prezioso, meritato, incoraggiante: ora bisogna vedere se può rappresentare la svolta della stagione anche in campionato. Contro il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano (probabilmente assente, perché reduce da una polmonite), servirà però una grande prestazione, perché i rossoblu (a loro volta reduci da un successo esterno in Europa League, in casa della Steaua Bucarest) sono avversari molto temibili e sono lanciati verso posizioni di classifica molto interessanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

