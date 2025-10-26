Fiorentina-Bologna per Pioli è un derby decisivo | il pronostico

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora ultima in classifica, la squadra viola reduce da un successo in Europa deve cambiare marcia per aiutare il suo allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina bologna per pioli 232 un derby decisivo il pronostico

© Gazzetta.it - Fiorentina-Bologna, per Pioli è un derby decisivo: il pronostico

