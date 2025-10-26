Fiorentina Bologna LIVE 0-2 | Raddoppiano i rossoblù con Cambiaghi!
Fiorentina Bologna, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 18 al Franchi! Segui il LIVE qui Al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, degli ex Pioli e Italiano. Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A 20252026, avrà inizio alle ore 18 di domenica 26 ottobre. La partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A. Ora in campo Fiorentina-Bologna. I viola vogliono venir fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Italiano può scavalcare l'Inter e prendersi il quarto posto https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tut - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Bologna alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW $SkySport $FiorentinaBologna $Fiorentina $Bologna $SerieA $SkySerieA - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna: segui la cronaca LIVE - it seguirà in tempo reale la partita delle 18 dell'ottava giornata di campionato ... Si legge su calciomercato.it
Fiorentina – Bologna Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata - Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 18:00. Secondo stadiosport.it
Fiorentina-Bologna LIVE 0-2: raddoppia Cambiaghi! Tolto col VAR un rigore alla viola - Bologna, ottava giornata della Serie A 2025/26. Lo riporta msn.com