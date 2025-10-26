Fiorentina Bologna LIVE 0-0 | inizia il match!

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina Bologna, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Appuntamento alle 18 al Franchi! Segui il LIVE qui Al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, degli ex Pioli e Italiano. Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A 20252026, avrà inizio alle ore 18 di domenica 26 ottobre. La partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina bologna live 0 0 inizia il match

© Calcionews24.com - Fiorentina Bologna LIVE 0-0: inizia il match!

Leggi anche questi approfondimenti

fiorentina bologna live 0DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna: segui la cronaca LIVE - it seguirà in tempo reale la partita delle 18 dell'ottava giornata di campionato ... Riporta calciomercato.it

fiorentina bologna live 0FiorentinaBologna Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata - Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 18:00. Come scrive stadiosport.it

fiorentina bologna live 0Fiorentina Bologna: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match - Segui il LIVE qui Al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, degli ex Pio ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Bologna Live 0