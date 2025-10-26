Fiorentina-Bologna le formazioni ufficiali

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 ottobre 2025 – La Fiorentina cerca il primo successo in campionato e vuole irrobustire un po’ una classifica pessima. Il Bologna vuole continuare a stare tra le prime e cerca una vittoria per salire ancora più su. Questo derby dell’Appennino vede le due squadre lottare per obiettivi diversi, ma l’obiettivo principale è lo stesso: vincere. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

