Fiorentina Bologna Fenucci nel post partita attacca duramente il Var | Questa sera noi siamo stati penalizzati Non capisco una cosa

Fiorentina Bologna, Fenucci nel post partita della sfida ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi su un tema molto delicato come quello del Var. Il Bologna si sente penalizzato dalle scelte arbitrali fatte contro la Fiorentina. La conferma arriva direttamente dalle parole di Fenucci. POLEMICA VAR – «La squadra ha fatto una grande prestazione, ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina Bologna, Fenucci nel post partita attacca duramente il Var: «Questa sera noi siamo stati penalizzati. Non capisco una cosa»

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, in campo Lazio-Juventus: vittoria necessaria per i biancocelesti Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata- - facebook.com Vai su Facebook

La strana richiesta di $Skorupski a $Kean prima del calcio di rigore in Fiorentina-Bologna: "Non mi fare..." - X Vai su X

Bologna, l’AD Fenucci: “Il VAR deve intervenire in maniera opportuna” - L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Fiorentina ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Fiorentina-Bologna 2-2, Fenucci duro: “Su Bernardeschi l'episodio è chiaro, serve uniformità col Var” - L’ad del Bologna in tv: “La squadra stava dominando, non capisco perché su alcuni episodi il Var non intervenga e in altri sì”. Lo riporta sport.quotidiano.net

Fenucci: "Su Bernardeschi il Var doveva intervenire. Nel primo rigore viola c'è fallo di mano di Kean" - Claudio Fenucci, dirigente del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita contro la Fiorentina. Lo riporta firenzeviola.it