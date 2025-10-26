Fiorentina-Bologna 2-2 viola di rigore | Kean rimonta rossoblù nel recupero

(Adnkronos) – La Fiorentina si salva nel recupero grazie a due calci di rigore, trovando un insperato pareggio 2-2 in pieno recupero contro il Bologna oggi, domenica 26 ottobre, riuscendo a rimontare da 0-2 e sbagliando anche l'ultima clamorosa occasione con Dodò. Decisivi i penalty realizzati da Gudmundsson al 74' e di Kean al 94' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

