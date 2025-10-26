Fiorentina-Bologna 2-2 partita pazza al Franchi | Kean la pareggia al 94?

Succede di tutto all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Bologna: termina 2-2 il posticipo delle 18:00 dell’ottava giornata di Serie A. Sotto i fischi del proprio pubblico, i viola trovano un pareggio in rimonta nel finale con due calci di rigore, raccogliendo il primo punto casalingo del campionato. Dopo una prima metà di gioco molto equilibrata, il Bologna sblocca il risultato al 25? con la splendida rete di Castro, che sfrutta il disimpegno sbagliato da Pablo Mari e insacca con una potente conclusione al volo di destro. Nella ripresa raddoppiano subito i rossoblù con il tap in vincente di Cambiaghi, mentre il VAR pochi minuti dopo annulla il tris di Dallinga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina-Bologna 2-2, partita pazza al Franchi: Kean la pareggia al 94?

