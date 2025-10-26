Fiorentina-Bologna 2-2 Fenucci duro | Su Bernardeschi l' episodio è chiaro serve uniformità col Var

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 ottobre 2025 – Sul volto di David Niccolini c’è tutta la tensione di una gara terminata con un risultato inaspettato sino al 70’. Sì perché il Bologna ha ampiamente dominato al Franchi ma alla fine il risultato finale parla di un pareggio che sta stretto ai rossoblù ma che soprattutto è frutto di una gestione arbitrale forse non all’altezza del tipo di partita e della caratura delle squadre in campo. L’analisi del vice di Vincenzo Italiano però parte subito dagli aspetti tattici: “Penso che si possa parlare di due partite stasera, dal 3-0 annullato dove eravamo comunque in controllo totale della partita, i ragazzi avevano fatto un match spettacolare e poi questo l’episodio dell’espulsione che ha cambiato l’inerzia, passata tutta in mano alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

