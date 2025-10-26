Fiorentina-Bologna 2-2 due rigori salvano i Viola

Continua il periodo negativo della Fiorentina in campionato. Grazie ad un rigore al 93? i Viola evitano la sconfitta in casa contro il Bologna pareggiando 2-2 e mancando ancora l’appuntamento con la vittoria restando nei bassifondi della classifica con quattro punti. Le due formazioni erano reduci dal doppio successo infrasettimanale in Europa. Finisce in parità una partita folle al Franchi: 1 punto a testa per Fiorentina e Bologna!??? #FiorentinaBologna pic.twitter.comTxMPfte5EX — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 La squadra di Pioli va sotto al 25? con Castro, subisce il raddoppio con Cambiaghi ad inizio ripresa, al 52?, accorcia al 73? su rigore con Gudmundsson e a tempo ormai scaduto trova ancora la via del gol, sempre su rigore, con Kean. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina-Bologna 2-2, due rigori salvano i Viola

Altre letture consigliate

Serie A. Ora in campo Fiorentina-Bologna. I viola vogliono venir fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Italiano può scavalcare l'Inter e prendersi il quarto posto https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tut - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Bologna alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW $SkySport $FiorentinaBologna $Fiorentina $Bologna $SerieA $SkySerieA - X Vai su X

Fiorentina-Bologna 2-2: video, gol e highlights - 0 grazie alle reti di Castro (bellissima) nel primo tempo e di Cambiaghi nel secondo. Scrive sport.sky.it

Fiorentina – Bologna 2-2 cronaca e highlights: la Viola salva la pelle – VIDEO - Bologna cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Come scrive generationsport.it

La Fiorentina si salva di rigore, Bologna rimontato da 2-0 a 2-2: Pioli resta a rischio esonero - La Fiorentina evita un’altra sconfitta solo nel finale e conquista il quarto pareggio consecutivo in campionato. Come scrive fanpage.it