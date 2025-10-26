Fiorentina Bologna 2-2 altalena d’emozioni al Franchi | i rigori ‘salvano’ Pioli! Mercoledì c’è l’Inter

Inter News 24 Fiorentina Bologna, altalena d’emozioni al Franchi: i rigori ‘salvano’ Pioli! Ecco com’è andata la partita di oggi in Serie A. Un pareggio pirotecnico che non accontenta nessuno, ma che forse assume un valore maggiore per la Fiorentina. Al Franchi finisce 2-2 tra i viola di Stefano Pioli e il Bologna, al termine di una partita ricca di colpi di scena. Un punto che permette ai padroni di casa di evitare l’ultimo posto in classifica e, forse, salva momentaneamente la panchina del tecnico. Gli ospiti partono forte e si portano sul doppio vantaggio: prima con una spettacolare girata al volo dell’attaccante argentino Santiago Castro al 25?, poi con il raddoppio firmato da Nicolò Cambiaghi in avvio di ripresa (52?). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Bologna 2-2, altalena d’emozioni al Franchi: i rigori ‘salvano’ Pioli! Mercoledì c’è l’Inter

