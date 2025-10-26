Fiorentina | battere il Bologna oggi ore 18 è un obbligo Pioli vuol ripetere Vienna Formazioni
Non è chiaro se la formazioni della Fiorentina vincitrice a Vienna sia stata obbligata dagli infortuni e dalla forma di alcuni calciatori o dalle convinzioni di pioli. Fatto sta che l'allenatore sta pensando a riproporre alcuni protagonisti della vittoria in Conference. Perchè contro il Bologna (oggi, ore 18, diretta su Dazn e Sky) la squadra viola deve vincere. Senza discussioni. Basta guardare la classifica: ultimo posto, con 3 punti, insieme al Pisa. Pericoloso star lì. Soprattutto non accettabile L'articolo Fiorentina: battere il Bologna (oggi, ore 18) è un obbligo. Pioli vuol ripetere Vienna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
