Fiorentina all’inferno e ritorno | sotto di 2 gol pareggia con due rigori 2-2 Dodò si mangia la vittoria Tifosi arrabbiati Pagelle
Fischi e sospiri di sollievo. Ci poteva stare la vittoria clamorosa al '99', se Dodò avesse mandato dentro un pallone che invece è finito sull'esterno della rete. Vittoria forse non meritata per quel che c'era stato prima ma sarebbero stati tre punti benedetti. Raffaello Paloscia, da lassù, non ha voluto vincitori nè vinti in questo Fiorentina-Bologna? Intendiamoci: non è da buttare, classifica alla mano, nemmeno questo punto arrivato con due rigori dopo che il Bologna stava vincendo due a zero. E sembrava addirittura andato sul tre a zero: dopo le reti segnate nel primo tempo da Castro e nella ripresa da Cambiaghi, era andato in gol anche Dallinga. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
