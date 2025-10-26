Fiorello sul prossimo Sanremo | Basta così Il gesto per Amadeus

Dilei.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni tra musica, tv e palcoscenici, Fiorello resta uno degli showman più amati d’Italia. Un mattatore instancabile capace di accendere ogni palco con la sua energia. Non stupisce, quindi, che in tanti abbiano sperato di rivederlo ancora una volta al Teatro Ariston, dopo i momenti indimenticabili vissuti accanto ad Amadeus nelle ultime edizioni. Ma Fiorello, si sa, ha le idee chiarissime. E questa volta il suo è un  no senza esitazioni: niente Festival di Sanremo 2025. Fiorello, il no al “Festival di Sanremo”: c’entra Amadeus. In molti lo avrebbero voluto di nuovo sul palco dell’Ariston, ma Fiorello ha scelto diversamente: niente ritorno al Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

