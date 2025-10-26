Fiorello sul prossimo Sanremo | Basta così Il gesto per Amadeus
Dopo anni tra musica, tv e palcoscenici, Fiorello resta uno degli showman più amati d’Italia. Un mattatore instancabile capace di accendere ogni palco con la sua energia. Non stupisce, quindi, che in tanti abbiano sperato di rivederlo ancora una volta al Teatro Ariston, dopo i momenti indimenticabili vissuti accanto ad Amadeus nelle ultime edizioni. Ma Fiorello, si sa, ha le idee chiarissime. E questa volta il suo è un no senza esitazioni: niente Festival di Sanremo 2025. Fiorello, il no al “Festival di Sanremo”: c’entra Amadeus. In molti lo avrebbero voluto di nuovo sul palco dell’Ariston, ma Fiorello ha scelto diversamente: niente ritorno al Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Come cambia la programmazione Rai, con Fiorello su Rai 1 prima di Affari tuoi: https://fanpa.ge/yp7nY Vai su Facebook
Fiorello sul prossimo Sanremo: “Basta così”. Il gesto per Amadeus - Fiorello non sarà al prossimo “Festival di Sanremo”: un’avventura lunga cinque anni che si chiude insieme ad Amadeus ... Segnala dilei.it
Fiorello, 'dopo cinque Sanremo basta così, Conti straordinario' - "Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Da tuttosport.com
Fiorello: “Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così. Sinner? Polemiche brutte e sbagliate” - “Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare. Come scrive sassarinotizie.com